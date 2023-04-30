Ворог бив по Очаківській громаді, над Миколаївщиною збито безпілотник, - ОВА

Ворог продовжує завдавати ударів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 29 квітня, о 19:00 та 30 квітня, о 03:56, ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

За даними повітряного командування "Південь", 29 квітня, близько 10:00 на південному напрямку у зоні відповідальності командування протиповітряною обороною знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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