Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 510 осіб (+470 за добу), 3699 танків, 2914 артсистем, 7189 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 510 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190 510 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3699 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7189 (+5) од,

артилерійських систем - 2914 (+6) од,

РСЗВ - 544 (+1) од,

засоби ППО - 295 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4),

крилаті ракети - 932 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од,

спеціальна техніка - 357 (+2).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ЗСУ відбили 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб