Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 510 осіб (+470 за добу), 3699 танків, 2914 артсистем, 7189 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 30 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 510 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190 510 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3699 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7189 (+5) од,

артилерійських систем - 2914 (+6) од,

РСЗВ - 544 (+1) од,

засоби ППО - 295 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4),

крилаті ракети - 932 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од,

спеціальна техніка - 357 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 510 осіб (+470 за добу), 3699 танків, 2914 артсистем, 7189 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    а що не так ??? те що зе влада замість готуватися до агресії кацапів, згідно оманських договорняків, будувала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала - свята правда !!! це є зрада України і усіх українців !!!

  • Яр Холодний
    Просто люди "звикли" Адже кожен день майже ті самі цифри (у прирощенні) А знищені логістичні центри тут не показуються Чому? Не знаю На мою думку, підірваний склад пального чи *********** вартий танкового взводу Бо танк без пального чи *********** - просто "непорушний трактор з **** на лобі" Тобто небоєздатний
  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3357 день москальсько-української війни. 23 одиниці техніки і майже 500 чумардосів. Спецтехніка, ППО, арта і логістика присутні постійно і це радує, проводиться постійна деградація армії орків. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 190 000 це більше ніж таке місто, як Сєверодвінськ ...
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