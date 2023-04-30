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Окупанти минулої доби майже 30 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула,  ще одна дістала поранення, - ОВА

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Окупанти минулої доби майже 30 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула,  ще одна дістала поранення, - ОВА
За минулу добу противник здійснив  27 обстрілів Херсонщини. Херсон окупанти обстріляли двічі

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу противник здійснив  27 обстрілів Херсонщини, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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