Минулої доби росіяни завдали ударів по 19 населених пунктах Запорізької області, - ОВА
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Ворог продовжує терор прифронтових населених пунктів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"За останню добу російські війська нанесли 69 ударів по 19 містах і селах області: один авіаудар по Преображенці, 5 атак з БПЛА по Чарівному та Полтавці, з РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському, 60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.