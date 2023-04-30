Російських військових почали карати ув’язненням в імпровізованих в’язницях за порушення дисципліни, - британська розвідка

Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зінданах", які являють собою імпровізовані камери, що складаються з дірок у землі, закритих металевою решіткою

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кілька нещодавніх повідомлень з російського боку свідчать про те, що військовослужбовців відправляли у "зіндан" за правопорушення, включно з пияцтвом та спроби розірвати контракти. При цьому у перші місяці війни багато російських командирів відносно м'яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У західних районах Бахмуту тривають важкі ближні бої, - розвідка Великої Британії

"З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу Валерій Герасимов", - зазначають у британській розвідці.