Російських військових почали карати ув’язненням в імпровізованих в’язницях за порушення дисципліни, - британська розвідка
2 35315
Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зінданах", які являють собою імпровізовані камери, що складаються з дірок у землі, закритих металевою решіткою
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, кілька нещодавніх повідомлень з російського боку свідчать про те, що військовослужбовців відправляли у "зіндан" за правопорушення, включно з пияцтвом та спроби розірвати контракти. При цьому у перші місяці війни багато російських командирів відносно м'яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому.
"З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу Валерій Герасимов", - зазначають у британській розвідці.