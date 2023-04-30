Рашисти обстріляли 4 громади Сумщини, - ОВА

Вночі і зранку ворогом здійснено 9 обстрілів прикордонних громад Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів - 6 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Також були артобстріли: 9 вибухів по м. Середина Буда. Внаслідок одного з обстрілів сталася пожежа житлового будинку та літньої кухні. Пошкоджено лінії електромережі. Бив ворог по території громади й з РСЗВ - 20 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді з території РФ здійснено авіаудар 2 керованими авіабомбами (КАБ) по території громади. Внаслідок авіаудару є пошкодження нежитлових будівель.

На Білопільську громаду ворог скинув одну міну.

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По Дружбівській громаді з території РФ здійснено обстріл із РСЗВ "Град" - 4 вибухи по м. Дружба Дружбівської територіальної громади. Внаслідок влучання у житловий будинок під час обстрілу сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку.