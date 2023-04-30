Останніми днями окупанти збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, - Держприкордонслужба

Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та частини Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ворог не припиняє обстрілювати українське прикордоння на тих напрямках де його було відкинуто за межі нашого державного кордону. Це Чернігівщина, Сумщина й частина Харківської області. Якщо аналізувати останні дні, то бачимо більшу інтенсивність обстрілів. Протягом доби наші прикордонні наряди можуть фіксувати й 10, і 20, а інколи й навіть понад 20 обстрілів українського прикордоння", - розповів Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського удару по Чернігівщині загинула одна людина, підліток дістав поранення, - Нацполіція. ФОТО

За його словами, ворог використовує артилерію, міномети й навіть авіацію для обстрілів по українській території.