ОК "Південь" про пожежу в Севастополі: Підривання логістики ворога - елемент підготовки до наступу

Пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі змусить росіян розосередитися у пошуках безпечнішого місця. Підрив логістики ворога - це один з елементів підготовки Сил оборони до активних дій.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дуже великий ступінь тривожності (у Криму після пожежі на нафтобазі. - Ред.) і дуже великі потоки, спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони собі вважали, у постійних пунктах базування, родини евакуюються", - сказала вона.

Гуменюк додала, що підривання логістики ворога - це один з елементів підготовки до активних дій та наступу Сил оборони України. За її словами, знищення великої нафтобази у Севастополі змусить окупантів переорієнтовуватися та розосередитися.

Речниця заявила, що у Чорному морі станом на ранок перебуває 11 кораблів ворога, ракетоносіїв немає через шторм. В Азовському морі перебуває одне вороже судно.

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"Вони (кораблі РФ, - Ред.) маневрують у тому районі, який вважають для себе безпечним і розосередили сили і засоби. Але ракетоносії всі заведені у пункти базування, шторм дійсно потужний... Це говорить про певну паузу", - зазначила Гуменюк.