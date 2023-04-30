Російським кораблям зараз безпечніше перебувати у морі, ніж у бухтах Севастополя, - Братчук
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Російським кораблям зараз безпечніше перебувати у Чорному морі, ніж у бухтах порту Севастополя.
Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трішки безпечніше, ніж стояти в бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама "бавовна" має риси "зростати" і в морській воді", - сказав він.
За його словами, російські окупанти бояться, оскільки розуміють і відчувають загрозу з боку українських військових.