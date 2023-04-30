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Російським кораблям зараз безпечніше перебувати у морі, ніж у бухтах Севастополя, - Братчук

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Російським кораблям зараз безпечніше перебувати у морі, ніж у бухтах Севастополя, - Братчук
Російським кораблям зараз безпечніше перебувати у Чорному морі, ніж у бухтах порту Севастополя.

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трішки безпечніше, ніж стояти в бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама "бавовна" має риси "зростати" і в морській воді", - сказав він.

За його словами, російські окупанти бояться, оскільки розуміють і відчувають загрозу з боку українських військових.

Також читайте: ОК "Південь" про пожежу в Севастополі: Підривання логістики ворога - елемент підготовки до наступу

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Топ коментарі

  • piligrim
    безпечніше їм перебувати на дні моря...
  • alexandr shamov
    Шо там спрашивать. Противокорабельная программа закатана в асфальте из картопляного битума.
  • Joshua Merlin
    золотые слова державного деятеля-ваятеля... а может спросить у зеленского где украинская программа противокорабельных ракет? тогда украинской сторону было бы по барабану где находятся корыта кацапии - хоть в гавани, хоть в море...
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