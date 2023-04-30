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Ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається, пускають лише "шахеди", - Держприкордонслужба

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Ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається, пускають лише "шахеди", - Держприкордонслужба
Останнім часом з території Білорусі фіксуються лише пуски "шахедів".

Про це в ефірі Еспресо повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз обстрілів прикордонних громад з території Білорусі ми не фіксуємо. Україну обстрілювали з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Білорусь активно підтримує Росію, саме тому надала свою територію для обстрілів України. Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А ''шахеди'' це що, голуби миру? І не треба відбілювати бульбашію! Вони такі ж вороги як і кацапи!
  • 18c49ed2
    "Лише"? Т.е. это так - мелочь, и эти шахеды не приносят нам горя и вреда?
  • Serge Coalminer 94e34c80
    от і нам треба пускати туди лище лише дрони камікадзе
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