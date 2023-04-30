Сьогодні в Умані прощатимуться із п’ятьма жертвами ракетного удару по багатоповерхівці

Сьогодні уманська громада прощатиметься з п’ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Світла пам'ять і співчуття рідним!..Це стосується всіх і кожного. Наш спільний біль", - зазначає він.

"Із тими, хто вирішив, що це їх не стосується, - працюють правоохоронці, для початку. Про інцидент у черкаському барі. Відпрацьовуємо й інші повідомлення про порушення обмежень. Жалоба - не формальність. Це найменше, що кожен може зробити, аби підтримати тих, хто втратив найцінніше. Це про людяність", - резюмує очільник регіону.

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