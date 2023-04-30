У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів - ВМС. ІНФОГРАФІКА
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Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 7 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 10:30 30.04.2023:
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів.
- в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.