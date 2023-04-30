На Мар’їнському та Бахмутському напрямках найбільше штурмових дій. Подекуди тривають вуличні бої на мінімальних дистанціях, - Нацгвардія

На Мар’їнському і Бахмутському напрямках Росія зосереджує основні зусилля з наступальних дій, і на цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на мінімальних дистанціях.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог нині зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

"Але саме епіцентром (бойових дій. - Ред.) є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій, і тут, на цих ділянках, тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях", - зазначив речник.

Музичук пояснив, що бойові зіткнення відбуваються на відстанях менш як 100 метрів, подекуди навіть менш як 50 метрів.

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Також представник Нацгвардії поінформував, що на Запорізькому і Херсонському напрямках росіяни продовжують облаштовувати ешелоновану оборону.

"Противник продовжує побудову ешелонованої самооборони, укріплення своїх позицій. І мова не про те, що тут майже відсутні спроби штурмових дій - тут також є артилерійські обстріли. За останню добу по позиціях Нацгвардії їх було трохи понад 30. І на цій ділянці (росіянами - ред.) активно застосовується розвідка за допомогою БПЛА", - зазначив речник.