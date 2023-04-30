78 дітей евакуювали з прифронтових районів Запорізької області у квітні, - ОВА

За квітень із населених пунктів, які розташовані на лінії фронту в Запорізькій області, вдалося евакуювати 78 дітей,

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ

"Робота триває. В Оріхові дітей вже немає, сімей із дітьми. Ця робота триває, разом із поліцією ми обходимо майже кожен будинок, де є діти, показуємо, куди їхати, вмовляємо виїжджати якомога швидше", - йдеться в повідомленні

Він уточнив, що ОВА контролює гуманітарну ситуацію в прифронтовій зоні: підтримується робота пунктів незламності, створено резерв запасів, щоб забезпечити населення всім необхідним для життя.

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