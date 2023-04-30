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Залужний привітав прикордонників з професійним святом: Ви - перші, хто зустрів наступ російських окупантів

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Залужний привітав прикордонників з професійним святом: Ви - перші, хто зустрів наступ російських окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бойових побратимів з Днем прикордонника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.

"Ви перші, хто зустрів наступ російських окупантів на українському кордоні. Ви перші, хто дав гідну відповідь ворогу. Як тоді, так і зараз, демонструєте відвагу та відданість Батьківщині. Пліч-о-пліч зі Збройними Силами міцно стоїте в бою на передніх рубежах та героїчно стримуєте противника на всіх напрямках. Дякую вам за службу. Разом - до Перемоги!", - зазначив головнокомандувач. 

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Пять баллов!!! Слава погранцам!!! А Залужный молодчага, дождался пока гундосый свой тупой видосик закатает и поздравил как настоящий Главком ЗСУ!
  • Чайка Київ
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Тільки віра ЗСУ, тільки разом з ЗСУ до Перемоги, бо Україна тримається на ваших плечах
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