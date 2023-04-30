Залужний привітав прикордонників з професійним святом: Ви - перші, хто зустрів наступ російських окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бойових побратимів з Днем прикордонника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.

"Ви перші, хто зустрів наступ російських окупантів на українському кордоні. Ви перші, хто дав гідну відповідь ворогу. Як тоді, так і зараз, демонструєте відвагу та відданість Батьківщині. Пліч-о-пліч зі Збройними Силами міцно стоїте в бою на передніх рубежах та героїчно стримуєте противника на всіх напрямках. Дякую вам за службу. Разом - до Перемоги!", - зазначив головнокомандувач.

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