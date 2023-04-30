Сім’ю прокурора Плекана "утримує" 90-річний дідусь: на пенсію придбав онуку розкішні автівки й елітну нерухомість, - "Автомайдан"

Родину прокурора Офісу генерального прокурора Віталія Плекана, згідно з декларацією, нібито забезпечує 90-річний дідусь, який придбав онуку розкішні автівки і нерухомість в елітному київському ЖК "Бульвар фонтанів", отримуючи доволі скромну пенсію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Автомайдан".

"Пам'ятаєте історію про співробітника Офісу генерального прокурора, який живе коштом 90-річного дідуся? Нам вдалось дізнатися про кого, власне, мова. Отже, за нашою інформацією - це прокурор Віталій Плекан. Розсмішило, що саме Плекан вважається "експертом із запобігання корупції та дотримання правил професійної етики у Тренінговому центрі прокурорів України", - йдеться у повідомленні.

"Автомайдан" нагадує, що днями НАЗК опублікувало результати моніторингу способу життя та виявило, що Плекан користується квартирою в елітному київському ЖК "Бульвар фонтанів" за 3,6 млн грн та паркомісцем у цьому ж будинку приблизно за 800 тис. грн. І все це коштом 90-річного дідуся-пенсіонера.

"Цікаво, що 10 років тому, дідусь "купив" онуку Toyota RAV4 вартістю 345 тис. грн та Lexus NX300H за 1,4 млн грн. Але за останні 25 років цей дідусь отримав офіційні доходи та пенсію всього на суму близько 357 тис грн. Офіційних доходів Віталія та Валерія Плекана (його батька - спеціаліста Львівської ОДА) теж не вистачило б, щоб придбати квартиру, паркомісце та 2 автівки. До речі, у 2020 році Віталій Плекан подавався на конкурс до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І що на це скажуть експерти з запобігання корупції?", - порушує питання "Автомайдан".

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