Окупанти вкотре обстріляли Авдіївку з "Градів" та танків й завдали авіаракетного удару, - голова МВА Барабаш
9430
Зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з "Градів", двічі вдарили танками. Об 11 годині армія РФ завдала авіаракетного удару по центру міста.
Про це Суспільному повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.
"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", - сказав Барабаш.
За його словами, у місті залишаються 1782 людини, серед них 12-річна дитина.