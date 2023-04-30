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Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна "не захищати" їх. ФОТОрепортаж

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Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна "не захищати" їх. ФОТОрепортаж
29 квітня кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели біля російського посольства у Ризі акцію із закликами до Росії "не захищати" їх. Поштовхом до зібрання стала заява Державної думи РФ "Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення".

Про це повідомляє Європейська правда інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що акцію організувала спілка "Російський голос для Латвії". 

Учасники акції розгорнули плакат "Діду, пий таблетки", також люди принесли прапори ЄС та України й власноруч виготовлені плакати з гаслами "Нам потрібна Європа, а не русский мир", "Латвія – батьківщина, Росія – окупант", "Не пхай свого носа у Латвію", "Руки геть від нашої країни".

Керівник організації Мартін Левушкан пояснив, що вони хочуть донести позицію тих російськомовних латвійців, які виступають проти політики Москви щодо держав Балтії та обурені, що РФ використовує їх для своїх політичних цілей і розколу у суспільстві.

"Нас не треба захищати – захищайте себе у Гаазі. Наша батьківщина – Латвія", – підсумував він.

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Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 01
Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 02
Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 03
Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 04

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Топ коментарі

  • Yurka Gagarin
    хорошие,разумные,законопослушные русские конечно есть...только вот в общении с любым из них рано или посно вылезает кусочек имперского фашиста,так что пусть они все идут на@уй мелкими шагами
  • arye z.
    Не сьогодні і не вчора було сказано, що ніщо не вчить краще, ніж приклад чужого болю. Подивилися руські з країн Балтії на руських з Донбасу, чого вони досягли і в якому стані опинилися після 9 років "возз'єднання з "руським міром" і вирішили - "Дєдушка Путін, не захищай нас, ми вже тут якось перетерпіємо в Європі ,без Росії.
  • 5 копійок
    Не хочуть на свою ісконную родіну, в європах краще?
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