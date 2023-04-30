Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов

Між російськими воєнізованими формуваннями немає єдності. Тому Генштаб РФ хоче взяти під контроль приватні військові компанії.

Про це начальник ГУР Міноборони Кирил Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", - зазначив він.

Буданов заявив, що Росія здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

При цьому керівник воєнної розвідки наголосив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знищувалися над громадянами.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - сказав головний розвідник.

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На питання про те, чи не занадто оптимістичні прогнози про розпад Росії, Буданов відповів коротко: "Можу сказати тільки одне - час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції".