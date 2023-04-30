Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar, - Камишін

Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін в телеграмі.

"Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників", - зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що йдеться про озброєння нового покоління.

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"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишін.