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Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar, - Камишін

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Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar, - Камишін
Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін в телеграмі.

"Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників", - зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що йдеться про озброєння нового покоління.

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"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишін.

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    угоду по касабам не запустишь..
  • Алекс Скела
    три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

    Вгадайте: якій частині українців дістанеться зброя нового покоління, а якій - експортна виручка?
  • Константин 941a3274
    а що турки вже заплатили 5 млн. доларів за підключення до електромереж?
    "нам не потрібні нахлібники з Туреччини" (тут має бути відповідний плакат)

    не можуть дати на лапу кому треба - то як же вони збираються вести бізнес в Україні?!
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