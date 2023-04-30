Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов
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Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР.
"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив він.
Очільник ГУР додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.