Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив він.

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Очільник ГУР додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.