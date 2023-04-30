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Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов

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Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини на війні в Україні, будуть знайдені та знищені будь-де.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, якого цитує пресслужба ГУР.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов

Очільник ГУР додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

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Топ коментарі

  • Имярек
    Ага. Для цього спочатку треба пересаджати професійних розвідників, які невдобне для Бубочки говорять.
  • Вася Быколог
    Може вже пора і діло робити а не тілімпати язиком?
    Надрукувати списки бандитів і відмічати тих хто вже потрапив до пекла?
  • Amber
    Як можна вірити Буданову та зеленій шоблі , що русофашисти понесуть
    покарання , тоді як ви саджаєте за грати Патріотів Украіни і
    розвідників !!

    Звільніть негайно Романа Червінського і не забудьте вибачитись перед
    ним , за нанесення моральноі шкоди Людині , яка дійсно знищувала
    москальську сволоту , можливо тоді ми і повіримо Вам 😡
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