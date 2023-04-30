Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск атлетів з Росії та Білорусі

Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу, який пройде 7-13 травня у Досі (Катар).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільне Спорт повідомив головний тренер команди Віталій Дуброва.

Рішення збірної України пов'язане з допуском на змагання атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн.

Також Дуброва звернув увагу на те, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу - серед них низка представників ЦСКА. У рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року було вказано, що атлетів з контрактами зі збройними силами росії чи білорусі до змагань не мають допускати.

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