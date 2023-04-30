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У боях за Україну загинув Володимир Мукан

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У боях за Україну загинув Володимир Мукан
Під час виконання бойового завдання героїчно загинув молодший сержант ЗСУ Володимир Мукан, який до повномасштабного вторгнення працював піарником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

"Таку правильну людину за поглядами треба ще пошукати. Він був націоналістом у хорошому розумінні. Любив українське й Україну. Виховував своїх синів, як козаків, – свободолюбивими та націєзорієнтованими. Успішний PR-менеджер, власник агенції комунікацій, співорганізатор "Old Сar Land", аспірант, випускник і співробітник Навчально-наукового інституту філології, автор ідеї "Філологічний календар". Таким був Володимир Сергійович МУКАН, 35-річний молодший сержант ЗСУ, зразковий чоловік і батько двох синів – Андрійка та Ярослава", - ідеться в повідомленні.

Володимир добровільно пішов захищати Україну від російського агресора в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Світла й вічна пам'ять тобі, Володю! Ти в наших серцях...", - написали колеги.

Зазначається, що дату та час прощання повідомлять пізніше.

У лютому на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з Володимиром Муканом: "Коли заїхали в Слов’янськ, назустріч нашій колоні військових безперестану мчали швидкі допомоги з пораненими, десь далеко було чутно вибухи. Відчувався подих війни"

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Топ коментарі

  • николай николаенко 598090f8
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Справжні українці загинуть, а Каклєти повернуться з Куршавелів правити. Пісні нам про вовчиць німецький вовк заспіває, Яма затанцює прямо зі Штатів. Ось така буде правда, якщо дозволимо.
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