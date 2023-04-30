Міжнародна федерація каное-веслування дозволила виступати російським та білоруським спортсменам

Комітет Міжнародної федерації каное-веслування (ICF) вирішив дозволити представникам з Росії та Білорусі брати участь у індивідуальних змаганнях під нейтральними прапорами.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ICF, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення комітету було ухвалене після тривалих консультацій з членами організацій. В ICF відзначили, що під час обговорення особливу увагу приділяли питанням безпеки спортсменів, як про то просили організатори змагань", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, офіційною причиною відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань МОК називав "нездатність гарантувати безпеку цих учасників змагання".

Водночас комітет ICF зауважив, що відсторонення офіційних осіб з Росії та Білорусі залишається у силі. Їм заборонено відвідувати заходи, що проводяться під егідою ICF, у будь-якому статусі. Також в організації відзначили, що продовжують засуджувати "дії, які уряди Росії та Білорусі чинять в Україні".

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Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені у активній підтримці війни, що вони виступатимуть під нейтральним прапором та лише у індивідуальних змаганнях.