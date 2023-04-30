"Подякував за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції", - Зеленський провів розмову з Макроном

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Презедента України Володимира Зеленського.

"Обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу", - ідеться в повідомленні.

Також президент України детально поінформував колегу про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони.

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"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", - зауважив Зеленський.