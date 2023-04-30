Окупанти в Криму терміново налагоджують поромну переправу між півостровом та РФ, - Чубаров

Окупаційна влада в Криму терміново впорядковує поромну переправу між окупованим півостровом і територією Росії, усвідомлюючи, що Керченський міст став вразливим.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ВСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією р.ф", - ідеться у дописі.

Чубаров висловив сумнів, що шести поромів, які курсують між півосторовом та Росією, вистачить для евакуації усіх деморалізованих частин російської армії, які будуть замкнуті у Криму.

Він також звернувся до майже мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в Криму.

"Не сподівайтеся на пороми - їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії, тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними Силами України. Бо нема чого зазіхати на чужі землі", - написав Чубаров.

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