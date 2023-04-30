Зеленський вручив державні нагороди прикордонникам. ФОТОрепортаж

За час протидії російській агресії майже 2,2 тисячі прикордонників відзначені державними нагородами, із них 11 удостоєні звання "Герой України".

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час заходів з нагоди Дня прикордонника, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це честь для мене вітати вас сьогодні з професійним святом, з Днем прикордонника України, сталевого і незламного прикордонника України. Оцінюючи те, як міцно ви захищаєте нашу державу, можна лише дякувати вам, героям, воїнам-прикордонникам", – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

Президент відзначив силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять сьогодні у найжорстокіших боях Бахмут, Авдіївку, Марʼїнку, інші міста і села Донбасу, рішучість, з якою прикордонники у складі Сил оборони України звільняли від окупанта Київщину, Харківщину, Херсонщину та північні регіони України.

Зеленський нагадав, що за час оборони від російської агресії вже 2193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 – званням Герой України.

"Кожна така нагорода – це історія особистого подвигу нашого воїна та історія порятунку всієї нашої держави, всієї України. Бо незалежність України – це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який всі, хто воює заради України, здобувають для неї. На жаль, і ціною власного життя", – наголосив він.

Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України, із них 9 були удостоєні цього найбільшого звання посмертно. Зокрема, це старший лейтенант В’ячеслав Семенов, майор Георгій Стрелков, підполковник Ігор Дашко, полковник Роман Гах, полковник Віталій Кучерявий, полковник Євгеній Пікус, полковник Юрій Юрчик, генерал-майор Ігор Момот.









Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного полеглого українського воїна.

Володимир Зеленський зазначив, що попереду – головні битви цієї війни.

Президент України вручив прикордонникам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни".

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Також Глава держави присвоїв військові звання та вручив погони генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Валерію Вавринюку, погони бригадного генерала – першому заступнику начальника Південного регіонального управління ДПСУ – начальнику штабу Олександру Рибаку, погони бригадного генерала медичної служби – начальнику управління охорони здоров’я Адміністрації ДПСУ Михайлу Карнауху.

Крім того, Глава держави вручив стрічки почесної відзнаки "За мужність та відвагу" п’яти прикордонним загонам Державної прикордонної служби України.

По завершенні церемонії Володимир Зеленський ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників.

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