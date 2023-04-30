На фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ Андрій "Кельт" Лінійчук

Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель героя повідомила 95 окрема десантно-штурмова бригада.

"У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах", – ідеться у повідомленні.

25-річний Андрій "Кельт" Лінійчук під час повномасштабного вторгнення став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 дронів "Орлан-10", один БПЛА "Zala" та ворожий вертоліт Ка-52, за що отримав орден "За мужність".

За час вторгнення "Кельт" двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.

Андрій родом із Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.

Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak, яку розробили у Британії та надали Україні в межах військової допомоги.

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"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія", – написав побратим бійця.