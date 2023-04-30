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Росія має негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича, - Байден

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Росія має негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича, - Байден
Президент США Джо Байден закликав негайно звільнити журналіста WSJ Гершковича разом з іншими незаконно затриманими американцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WSJ.

Байден зазначив, що Гершкович поїхав до Росії, щоб пролити "світло на темряву". 

"Журналістика – це не злочин. Еван має бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном", - зазначив Байден.

Він наголосив, що американський уряд робить усе, щоб якнайшвидше повернути гершковича додому.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". За даними Bloomberg, арешт Гершковича санкціонував особисто Путін.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Это не кацапия должна освободить журналиста, это США должны задержать все фсбшное кодло в стране. И обменять. По-другому это не сработает. Не хватит, сделать то же в Европе, Канаде. Там гбшного дерьма ловить-непереловить.
  • Андрей Ивашкевич
    В США пригрілась ціла когорта діточок різних типу лаврових і патрушевих. Всі вони агенти рашистів, пане Байден, і шикарний обмінний фонд.
  • Igor Shevtsov
    Кацапський халіфат має бути знищеним! подібний крок зі сторони Байдена це прояв слабості. Це все рівно що просити у бойовиків ІГІЛ про звільнення заручників. там нема з ким говорити, це террористичне утворення.
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