Союзники надають Україні значну допомогу, але треба показати, що саме Росія заплатить за відбудову України, - міністерка фінансів Швеції

Швеція готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, але необхідно показати, що саме Росія заплатить за відбудову.

З такою заявою виступила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн і голів центробанків ЄС (ECOFIN) у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вкладаємо багато наших національних ресурсів в Україну, щоб підтримати її відновлення. Це дуже важливо для населення та для країни, але нам потрібно показати, що в остаточному підсумку Росія має заплатити за завдані збитки", - наголосила Свантессон.

Для Швеції, яка головує наразі в ЄС, питання використання заморожених активів для відбудови України є пріоритетним. Свантессон припустила, що найближчими місяцями ця тема стане більш нагальною.

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Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який також був присутній на заході, зазначив, що робота стосовно використання конфіскованих російських активів триває. Проводиться юридична оцінка цього питання, розробляються різні підходи.

Він нагадав, що в рамках 10-го пакету санкцій Єврокомісія висунула пропозицію щодо зобов'язання держав-членів повідомляти про тип і розмір російських активів, які держави-члени ЄС мають на своїй території, щоб отримати загальну картину того, про який розмір російських активів ідеться.

"Це те, що нам потрібно оцінити та потім зрозуміти, як всі ці російські активи можуть бути використані для відновлення", - пояснив Домбровскіс, зазначивши, що згідно з міжнародним правом обов'язок держави-агресора відшкодувати збитки.

Як повідомлялося, на цій самій пресконференції виступав міністр фінансів України Сергій Марченко, який закликав пришвидшити роботу над конфіскацією замороженних активів РФ.

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