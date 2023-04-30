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Україна не піде на жодні компроміси з Росією, - Мельник

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Україна не піде на жодні компроміси з Росією, - Мельник
Україна не піде на жодні компроміси з Росією - компроміси не забезпечать надійний мир.

Про це в інтерв'ю німецькому виданняю Morgenpost повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ. 

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше – крихке перемир'я. Будь-які балачки про переговори також є повною нісенітницею, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", – сказав Мельник.

За його словами, Україна не прагне миру за будь яку ціну. 

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Мельник нормальний дипломат. Навідміну від клоунів із кварталу95 - він все говорить по дєлу.
  • Ан Мур
    кожен діючий дипломат в Україні має пряме підпорядкування офісу ЄрЗе. Якщо він щось зробить (чи ляпне) без погодження - матиме проблеми.
  • Чайка Київ
    Мельник, не нормальний дипломат. Він втілення какойРазніци. Хто йому платить, той і танцює.
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