Україна не піде на жодні компроміси з Росією, - Мельник

Україна не піде на жодні компроміси з Росією - компроміси не забезпечать надійний мир.

Про це в інтерв'ю німецькому виданняю Morgenpost повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше – крихке перемир'я. Будь-які балачки про переговори також є повною нісенітницею, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", – сказав Мельник.

За його словами, Україна не прагне миру за будь яку ціну.

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