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Чехія розгляне визнання депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду, - Павел

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Чехія розгляне визнання депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду, - Павел
Президент Чехії Петер Павел обговорить з парламентом визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

Про це він заявив на брифінгу у Празі після візиту в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами Павела, кримські татари дуже тривалий час, з часів правління Сталіна у СРСР, зазнають утисків з боку Росії. Представники цього народу звернулися до президента Чехії під час його візиту в Україну, щоби Чехія приєдналася до низки країн, які засудили депортацію кримських татар 1944 року як акт геноциду.

"У минулому відбулося те, що можна з чистою совістю назвати геноцидом, хоча в Радянському Союзі це називали переселенням... Це переселення мало всі ознаки геноциду", - зауважив Павел і додав, що обговорить це питання з членами парламенту.

Він також нагадав, що кримські татари підтримували Чехословаччину в 1968 році, після її окупації СРСР, і чехи не мають про це забувати.

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Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Якої такої кількості? Хиба є обмеження скільки громадян повинні проживати на території?
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Крим після звільнення від кацапсьго пост-совкового, нацистького окупаційного лайна і біонепотребу має стати національно територіальною автономією, у складі України, корінного народу криму - кримських татар (киримли) !!!
  • Aleksey NotBad
    Нас устроит Автономная Республика Крым в составе Украины. А вот уже в АРК за крымскими татарами должно быть закреплено минимум 50 процентов всех депутатских мест.
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