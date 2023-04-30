Чехія розгляне визнання депортації кримських татар у 1944 році актом геноциду, - Павел

Президент Чехії Петер Павел обговорить з парламентом визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

Про це він заявив на брифінгу у Празі після візиту в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Павела, кримські татари дуже тривалий час, з часів правління Сталіна у СРСР, зазнають утисків з боку Росії. Представники цього народу звернулися до президента Чехії під час його візиту в Україну, щоби Чехія приєдналася до низки країн, які засудили депортацію кримських татар 1944 року як акт геноциду.

"У минулому відбулося те, що можна з чистою совістю назвати геноцидом, хоча в Радянському Союзі це називали переселенням... Це переселення мало всі ознаки геноциду", - зауважив Павел і додав, що обговорить це питання з членами парламенту.

Він також нагадав, що кримські татари підтримували Чехословаччину в 1968 році, після її окупації СРСР, і чехи не мають про це забувати.

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