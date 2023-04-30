Щоденні втрати мобілізованих з окупованого Луганська та околиць становлять 70 осіб, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат серед мобілізованого населення Луганська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у фейсбуці.

"Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії рф мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", - зазначається у повідомленні.

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