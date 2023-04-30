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Сійярто заявив, що "не Зеленському вирішувати, чи поводиться Угорщина, як член НАТО"

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Сійярто заявив, що "не Зеленському вирішувати, чи поводиться Угорщина, як член НАТО"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "Зеленський не має права вирішувати, чи є поведінка Угорщини, як члена НАТО, належною".

Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив нещодавно, що що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не є адекватними, як на союзника НАТО.

"Якщо ця заява означає: "Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу", то "ласкаво просимо і можете розраховувати на нас у майбутньому", – відреагував на це Сійярто.

Він також додав, що угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну і нагадав, що декілька угорців з громади на Закарпатті загинули в лавах ЗСУ. 

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    сіятро реально нацист. Так, Україну захищають і гинуть за неї як за матір багато закарпатців угорської національності, громадян України. Саме громадян України, наших синів, наших коханих, рівних серед рівних в країні. А сіятро цього ніяк не второпає, допомагає вбивцям України, через що гинуть громадяни України зокрема й угорського походження.
  • Aleksey NotBad
    Вот уж циничная мразота этот сиярто, решил укрыться за своими сознательными гражданами. Но яички то небось напрягались, сегодня об несоответствии говорит Украина, завтра Литва, а там гляди уже и США вводят санкции....
    Oh wait...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Поляки недавно зажадали від німців додаткових репарацій за Другу світову. Ми повинні теж підняти питання перед Угорщиною за спалену Корюківку і знищення 6400 її жителів. Світ добре знає про знищену німцями білоруську Хатинь, чеське Лідіце, де знищено було мирних жителів на порядок менше (біля 400 у Хатині наприклад і трохи більше 1000 у Лідіце), але завдяки сталінським обнімашкам з угорцями нічого не знає про українськв Корюківку. Я розумію, чому це питання не піднімали в часи совка (не хотіли ображати партнерів по РЕВ і Варшавському договорі), але не розумію, чому його не підняти б зараз, щиб закрити писки Орбану і його ********.
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