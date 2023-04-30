Сійярто заявив, що "не Зеленському вирішувати, чи поводиться Угорщина, як член НАТО"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "Зеленський не має права вирішувати, чи є поведінка Угорщини, як члена НАТО, належною".

Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив нещодавно, що що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не є адекватними, як на союзника НАТО.

"Якщо ця заява означає: "Я шанобливо дякую угорцям за те, що вони впустили і подбали про понад мільйон біженців з України, і я шанобливо дякую їм за те, що вони продовжують надсилати допомогу", то "ласкаво просимо і можете розраховувати на нас у майбутньому", – відреагував на це Сійярто.

Він також додав, що угорський народ вже заплатив високу ціну за цю війну і нагадав, що декілька угорців з громади на Закарпатті загинули в лавах ЗСУ.

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