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Ірландія непохитно підтримуватиме Україну й надалі, - відповідь МЗС країни на заяви російського посла

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Ірландія непохитно підтримуватиме Україну й надалі, - відповідь МЗС країни на заяви російського посла
Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну й надалі, російська дезінформація ніяк на це не вплине.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Україна має право захищатися від зазіхання на її суверенітет і територіальну цілісність, відповідно до статті 51 Статуту ООН. Підтримка Ірландією України непохитна, і російська дезінформація на це не вплине", - йдеться у заяві ірландського МЗС.

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив співчуття родині добровольця Фінбара Кефферкі, який загинув, боронячи Україну. В той самий час посольство Росії звинуватило уряд та ЗМІ Ірландії в тому, що вони поширюють "антиросійську пропаганду" та вводячи в оману таких людей, як Кефферкі. 

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Нащадки кельтів. Зберегли незалежність і від Римськох імперії, і від Британської. Вся історія - історія безкомпромісної боротьби за власну незалежність. Горда відповідь гордих людей. Респект.
  • Rostyslav Komarnytsky
    😊 Серйозно? А з ким же вони боролися всі роки своєх історії і чому десятки тисяч змушені були емігрувати в США? Невже хражданская вайна? 🤔 До речі, ірландці завжди були войовничими і чудовими бійцями. Вони чудові боксери. А серед мафіозних кланів лише ірландці і можливо євреї змогли кинути виклик італійській (сицвлійській) мафії у США. Щодо того, чи потрібен був Смарагдовий острів чужинцям. На сьогодні це одна з найуспішніших країн Європи з одним з нацвищих рівнів життя.
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