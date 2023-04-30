Ірландія непохитно підтримуватиме Україну й надалі, - відповідь МЗС країни на заяви російського посла

Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну й надалі, російська дезінформація ніяк на це не вплине.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Україна має право захищатися від зазіхання на її суверенітет і територіальну цілісність, відповідно до статті 51 Статуту ООН. Підтримка Ірландією України непохитна, і російська дезінформація на це не вплине", - йдеться у заяві ірландського МЗС.

Нагадаємо, цього тижня міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив співчуття родині добровольця Фінбара Кефферкі, який загинув, боронячи Україну. В той самий час посольство Росії звинуватило уряд та ЗМІ Ірландії в тому, що вони поширюють "антиросійську пропаганду" та вводячи в оману таких людей, як Кефферкі.

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