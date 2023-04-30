Німеччина вітає нову угоду про експорт української агропродукції до Європи

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір привітав угоду між Єврокомісією та Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Болгарією щодо експорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Європейська солідарність один з одним і з Україною не повинна бути принесена в короткостроковій перспективі в жертву індивідуальним національним інтересам. Це послаблює всіх і грає на руку російському президенту Володимиру Путіну", – заявив Ездемір.

Він зазначив, що Київ гостро потребує надходжень від продажу агропродукції для фінансування власної оборони від російьскої агресії.

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Нагадаємо, домовленість між Єврокомісією одного боку і Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією з іншого передбачає зняття односторонніх заборон на імпорт української агропродукції. Натомість будуть запроваджені безпрецедентні заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Транзит буде дозволений. Термін дії заборони залишається невідомим.