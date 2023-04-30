"Надання літаків 4 генерації - це дуже недешева історія" - Резніков

Передача Україні сучасних бойових літаків вимагатиме від Заходу часу та ресурсів, адже треба не тільки витратити місяці на навчання українських пілотів, а ще й підтримувати техніку в належному стані.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Партнерам після передачі літаків та навчання пілотів треба буде й надалі підтримувати їх у належному стані, а також забезпечувати їх зброєю: бомбами та ракетами.

"Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України", - зазначив Резніков.

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно", - додав він.

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