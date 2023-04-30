Росіяни обстріляли пожежну частину в Оріхові Запорізької області, - ДСНС

В Оріхові Запорізької області внаслідок обстрілу постраждала пожежна частина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє обласне управління ДСНС.

За інформацією відомства, на оприлюднених фото зафіксовано наслідки чергового обстрілу Оріхова 30 квітня, пошкоджень зазнала будівля однієї з пожежно-рятувальних частин.

"Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників", - ідеться у дописі.

У рятувальній службі додали, що особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.

Як повідомлялось, ворог атакує Оріхів артилерією й керованими авіабомбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78 дітей евакуювали з прифронтових районів Запорізької області у квітні, - ОВА