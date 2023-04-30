Росіяни обстріляли пожежну частину в Оріхові Запорізької області, - ДСНС
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В Оріхові Запорізької області внаслідок обстрілу постраждала пожежна частина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє обласне управління ДСНС.
За інформацією відомства, на оприлюднених фото зафіксовано наслідки чергового обстрілу Оріхова 30 квітня, пошкоджень зазнала будівля однієї з пожежно-рятувальних частин.
"Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибито 2 пластикові вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників", - ідеться у дописі.
У рятувальній службі додали, що особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.
Як повідомлялось, ворог атакує Оріхів артилерією й керованими авіабомбами.