Новини • Корупція у силових структурах

Нульова толерантність до корупції - принципова позиції ЗСУ, - ОК "Південь"

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Нульова толерантність до корупції - принципова позиції ЗСУ, - ОК "Південь"
ЗСУ не толеруватимуть корупцію в той час, коли країна бореться з агресором та мобілізує всі свої сили.

Про це йдеться у дописі на сторінці оперативного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні на адресу одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки шкодять високому рівню довіри до Збройних Сил України та дискредитують важливий сьогодні процес мобілізації", - зазначається у дописі. 

Найімовірніше йдеться про одеського військкома Євгена Борисова, який придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

ОК "Південь" наголосили, що ЗСУ беззастережно сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних. Командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур, посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків.

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"Збереження довіри українського суспільства, унеможливлення подібних випадків недоброчесності в майбутньому, якісна кадрова робота – це важлива складова діяльності Збройних Сил України, без якої вкрай важко буде здобути Перемогу над ворогом", - наголошується у дописі. 

Наприкінці ОК "Південь" звернулося до українців з проханням дочекатися оприлюднення інформації компетентними органами. У випадку, якщо інформація підтвердиться, просять "не ототожнювати дії окремих персоналій з усією армією, яка лишається вірною присязі і гідно служить народу України".

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Резников и Сырский зуб дают?

  • Владимир Лонгер cd14f72e
    Браво ? Его просто отстранили и даже не задержали.
    Вангую, что через несколько недель его в стране уже не будет.
  • Лариса Немезида 84cd6552
    Кожен воєнком в кожному місті це хабарник і злочинець це знають всі! Всі люди в курсі, окрім ЗЕлених сліпоглухонімих. Що ви нам тут дурня клеїте? ПОдивіться на яких машинах всі вони на "роботу" їздять.
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