Нульова толерантність до корупції - принципова позиції ЗСУ, - ОК "Південь"

ЗСУ не толеруватимуть корупцію в той час, коли країна бореться з агресором та мобілізує всі свої сили.

Про це йдеться у дописі на сторінці оперативного командування "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні на адресу одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки шкодять високому рівню довіри до Збройних Сил України та дискредитують важливий сьогодні процес мобілізації", - зазначається у дописі.

Найімовірніше йдеться про одеського військкома Євгена Борисова, який придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

ОК "Південь" наголосили, що ЗСУ беззастережно сприятимуть розслідуванню всіх оприлюднених даних. Командуванням вже призначено службову і профільну перевірки за напрямками відповідних структур, посадовця усунуто на цей час від виконання службових обов’язків.

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"Збереження довіри українського суспільства, унеможливлення подібних випадків недоброчесності в майбутньому, якісна кадрова робота – це важлива складова діяльності Збройних Сил України, без якої вкрай важко буде здобути Перемогу над ворогом", - наголошується у дописі.

Наприкінці ОК "Південь" звернулося до українців з проханням дочекатися оприлюднення інформації компетентними органами. У випадку, якщо інформація підтвердиться, просять "не ототожнювати дії окремих персоналій з усією армією, яка лишається вірною присязі і гідно служить народу України".

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