Для відновлення Харкова після обстрілів росіян потрібно 9,5 мільярдів доларів, - Терехов

Харкову на відновлення потрібно 9,5 мільярдів доларів, проте остаточно підрахувати суму неможливо - обстріли тривають.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно $9,5 млрд США", - зазначив він.

Терехов додав, що для України це величезна сума, тому, щоб зібрати її, потрібна допомога партнерів.

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