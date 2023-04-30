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Для відновлення Харкова після обстрілів росіян потрібно 9,5 мільярдів доларів, - Терехов

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Для відновлення Харкова після обстрілів росіян потрібно 9,5 мільярдів доларів, - Терехов
Харкову на відновлення потрібно 9,5 мільярдів доларів, проте остаточно підрахувати суму неможливо - обстріли тривають.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно $9,5 млрд США", - зазначив він. 

Терехов додав, що для України це величезна сума, тому, щоб зібрати її, потрібна допомога партнерів. 

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    зверніть увагу- треба не 50 т цементу ,100 тис шт цегли і інші будматеріали..
    ТРЕБА БАЛО-ЩОБ ВКРАСТИ
    реставратори куеви
  • Yakov Yakov a510eb23
    війна не закінчилась, а мери бабло рахують. уйпки.
  • Alexei Alex
    У этого тоже скучное лицо. Та ещё проститутка. До последнего жопой вертел около памятника жукову и проспекта его же имени
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