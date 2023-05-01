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Росіяни вдарили по Павлограду

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Росіяни вдарили по Павлограду
У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Павлограда Анатолій Вершина у коментарі Суспільному, соцмережі, Павлоградський міськвиконком у Facebook

Вершина підтвердив, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У соцмережах повідомляють про потужні вибухи в місті й пошкодження будинків, вибиті вікна.

На сторінці Павлоградського міськвиконкому в Facebook спочатку закликали мешканців перебувати в безпечних місцях і не "вештатися містом", а потім закликали не вірити фейкам і запевнили, що "хімічна небезпека в місті відсутня".

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    ****** ********...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Для павлоградців горе, та і для всієї України. А ніхто із 73% не бажає запитати у Президента, де наші ракети? Яку роль в цьому відіграє асфальт?
  • Павло ШОвте
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