Протягом 30 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога, склад та логістичний центр, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по окупантах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів", - зазначається у повідомленні.

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