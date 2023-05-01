По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)
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Масштабну повітряну тривогу оголошували по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Повітряна тривога почала ширитися після 3 години ночі з Харківської та південних областей.
Жителів Київщини попередили про загрозу ракетного удару та закликали перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".
Також про підвищену небезпеку повідомили на Черкащині.
Після 6:30 у Києві та низці областей почали оголошувати відбій повітряної тривоги.