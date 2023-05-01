У повітряному просторі Києва сили ППО знищили всі ворожі ракети та БПЛА, - КМВА

Вночі росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку України. Атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Київську МВА, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала біля 3-х годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються.

За оперативними зведеннями на зараз - жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється", - йдеться в повідомленні.

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