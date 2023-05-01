У повітряному просторі Києва сили ППО знищили всі ворожі ракети та БПЛА, - КМВА
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Київську МВА, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала біля 3-х годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються.
За оперативними зведеннями на зараз - жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється", - йдеться в повідомленні.