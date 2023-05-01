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Окупанти на Херсонщині змушують своїх прихильників привселюдно "відмовлятися" від українського громадянства, - Центр нацспротиву

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Окупанти на Херсонщині змушують своїх прихильників привселюдно "відмовлятися" від українського громадянства, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація змушує колаборантів знімати відео з відмовою від українського громадянства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить "флешмоб" в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції "згуртувати" колаборантів в очікування можливого контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

Так, фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.

Також читайте: Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - В чому різниця в отриманні громадянства в Росії та решті світу?
    - у всьому світі громадянство отримується добровільно і в індивідуальному порядку... В Росії - примусово і натовпом!

    Лозунг путинской России: "Вазьми рассийский паспорт - атдай Рассии жизнь!"
  • alex j
    отримуєш расійській паспорт задля збереження життя....
    а невдовзі їдеш "добровільно" в руZZкій ГУЛАГ задля збереження життя, коли руSSкій мір організує черговий Голодомор....
  • Яр Холодний
    Та куди там "їдеш"? Їм "лоби забривають відразу І - на фронт!
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