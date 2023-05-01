Окупанти на Херсонщині змушують своїх прихильників привселюдно "відмовлятися" від українського громадянства, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація змушує колаборантів знімати відео з відмовою від українського громадянства.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить "флешмоб" в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції "згуртувати" колаборантів в очікування можливого контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

Так, фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.

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