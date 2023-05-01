Минулої доби росіяни 8 разів обстріляли Херсон, по області випустили 163 снаряди, загинула 1 людина, 3 - зазнали поранень, - ОВА
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Окупанти з минулу добу здійснили 39 обстрілів Херсонщини, Херсон ворог обстріляв 8 разів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
"За минулу добу противник здійснив – 39 обстрілів, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.
Через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 особи.