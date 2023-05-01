Минулої доби росіяни 8 разів обстріляли Херсон, по області випустили 163 снаряди, загинула 1 людина, 3 - зазнали поранень, - ОВА

Окупанти з минулу добу здійснили 39 обстрілів Херсонщини, Херсон ворог обстріляв 8 разів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"За минулу добу противник здійснив – 39 обстрілів, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.



Через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонська ОВА опрацьовує шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області