Вночі ППО знищила 15 крилатих ракет із 18, запущених росіянами по Україні, - Повітряні сили
17 97759
Вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомили Повітряні сили ЗС України.
"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15", - йдеться в повідомленні.