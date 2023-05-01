Вночі ППО знищила 15 крилатих ракет із 18, запущених росіянами по Україні, - Повітряні сили

Вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомили Повітряні сили ЗС України.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.



Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15", - йдеться в повідомленні.

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