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Вночі ППО знищила 15 крилатих ракет із 18, запущених росіянами по Україні, - Повітряні сили

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Вночі ППО знищила 15 крилатих ракет із 18, запущених росіянами по Україні, - Повітряні сили
Вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомили Повітряні сили ЗС України.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У повітряному просторі Києва сили ППО знищили всі ворожі ракети та БПЛА, - КМВА

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Гєраічєскія расєйскіє льотчікі ріскуя жізнью над Олєнєгорском і Каспієм віполняют задачі по обсрєлу мірних городов України за 1000км. Отважніє рєбята. Всєм мєдали за мужєство.
  • Злющий Атас
    Горіть у аду прокляті рашисти, разом з вашими **********.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А хтось із ЗЕлепух гарно трандів що в кацапів ракети закінчуються. Тільки москалі оті ракети помаленьку клепають, а ви тільки відосики, та хаос розводите.
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