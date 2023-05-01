Новини • Агресія Росії проти України

Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Вночі та вранці окупанти атакували ракетами Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Також дивіться: Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини - загинула людина, двоє поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА 01
Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА 02
Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА 03
Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА 04

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    может хватит показывать шмурдячно-дебильный телемарафон имени "наивеличайших" дерьмака и янелохмнесорокдва, может пора закрыть вонючий проект и начать показывать правду с обстрелами, с бытом военных на фронте, с дебильностью командиров, пытающихся вернуть все в совок с отчетами и бумажками... это не нонсенс, а полный дебилизм, когда о боях говорят не военные, а сын кацапского шпиона из гру дерьмак, брат сотрудника кацапской разведки падлюкин - и оба из офиса президента... критиковать власть нельзя, ее надо залюбить до...
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    А по рашистських аеродромах ЗЕвладі не можна бити бо так порушать оманські договорняки з Путіним по знищенню України ?
  • 5 копійок
    Де тарілки, там і ватники. Наше ТБ не дивляться. Хоча там і дивитись нічого: суцільний марахвон.
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