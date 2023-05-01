Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці окупанти атакували ракетами Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району.



Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.



У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.



Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, на місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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