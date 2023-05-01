Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 960 осіб (+450 за добу), 3700 танків, 2921 артсистема, 7192 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 1 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 960 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,

танків - 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7192 (+3) од,

артилерійських систем - 2921 (+7) од,

РСЗВ - 544 (+0) од,

засоби ППО - 295 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2476 (+1),

крилаті ракети - 932 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5845 (+3) од,

спеціальна техніка - 359 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 960 осіб (+450 за добу), 3700 танків, 2921 артсистема, 7192 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Хотелось бы поздравить 73 % с праздником. Ну что пожрали шашлыков на майские?
  • Яр Холодний
    Він не "злий" Він "ображений" Бо коли цим ДЛБЙБам пояснювали, до чого приведе їх неправильний вибір - вони готові були очі нам видерти!
    Між іншим - що я помітив на форумі - психічні реакції основної маси "гостей з Білорусі" та наших "хтозавгодноабинеПорошенко" - дуже схожі Логіки не сприймали - одні "емоції" А коли опинилися перед тією "жопою", яку ми їм і пророчили - почали не тільки виправдовуваться, але й нападать на тих, хто їм про те нагадував! Писав "сябрам": "Не звалите Луку - він вам "зламає хребет, вас "запряже" і зробить остаточно батраками москалів!" Так і вийшло Але замість того, щоб визнать помилку - вони оголосили "ворогами" нас! Так само ведуть себе і ті наші 73%
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Я сердита на ті 73%, я сердита на тих, хто не брав участі в виборах, на тих,хто під час війни вибрав клоуна, а не Воїна. І надалі дозволяють запроданцям гратися народом. Бережіть себе знаю вас давно, ще з тих часів. Україна понад усе
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