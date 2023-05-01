Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 960 осіб (+450 за добу), 3700 танків, 2921 артсистема, 7192 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 1 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 960 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
танків - 3700 (+1) од,
бойових броньованих машин - 7192 (+3) од,
артилерійських систем - 2921 (+7) од,
РСЗВ - 544 (+0) од,
засоби ППО - 295 (+0) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2476 (+1),
крилаті ракети - 932 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5845 (+3) од,
спеціальна техніка - 359 (+2).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.