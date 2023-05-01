Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 960 осіб (+450 за добу), 3700 танків, 2921 артсистема, 7192 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 960 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,

танків - 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7192 (+3) од,

артилерійських систем - 2921 (+7) од,

РСЗВ - 544 (+0) од,

засоби ППО - 295 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2476 (+1),

крилаті ракети - 932 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5845 (+3) од,

спеціальна техніка - 359 (+2).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.