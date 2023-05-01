Ворог обстрілює Харківщину, у Куп’янську пошкоджено медзаклад, - ОВА
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, за його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.
"У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші військові надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - додає очільник регіону.